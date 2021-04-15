На портале Госуслуг стали доступны новые сервисы медико-социальной экспертизы

Теперь, не выходя из дома, граждане с ограниченными возможностями здоровья могут подать документы, внести в них изменения, получить справки. В том, что это удобно и значительно экономит время, средства, а, порой, и нервы, убедились сами заявители.

Ольга Мукобинова уже 20 лет прикована к коляске. Первую - пожизненную группу инвалидности - получила почти сразу после несчастного случая, лишившего ее возможности ходить. Порталом Госуслуг она пользуется постоянно. Тому, что теперь здесь можно совершить любые действия, касающиеся прохождения медико-социальной экспертизы, Ольга очень рада. Она, как раз, хотела внести изменения в свою индивидуальную программу реабилитации, где указано, что она не может работать.

В режиме онлайн инвалиды могут решить практически все свои вопросы. Например, подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы, обжаловать ее решения, внести изменения в свою индивидуальную программу реабилитации или ребенка. А если требуют корректировки персональные данные, то, не выходя из дома, можно также получить справку об инвалидности или ее дубликат. Но личный визит в бюро, все-таки, необходим для проведения действий, устанавливающих степень нетрудоспособности граждан.

Сервис для инвалидов на портале «Госуслуги» обновляется постепенно. Так, в прошлом году была добавлена возможность подать заявление о включении автотранспорта в специализированный реестр. Следующий шаг – перевод в электронный вид процесс получения инвалидами технических средств реабилитации, а процедуру назначения пенсии сделать автоматической, в проактивном режиме.