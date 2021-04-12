﻿ Неотъемлемая часть народа – культура песни, танца, национального творчества

Мастера прикладного искусства вносят значительный вклад в сохранение традиций. Они стремятся создавать новое, реализовывать свежие идеи.

Лотос – символ чистоты. Глубоко чтимый во всем степном крае и не только. И, как оказалось, им можно не только любоваться, но и пользоваться его плодами. А как? Об этом нам рассказали калмыцкие мастера.

Елена Киштанова уже несколько лет создает украшения из этого природного материала. Столетия назад этот вид искусства был широко распространен у лам, так как четки из семян энергетически чистого цветка обладали особой силой. Об этом Елена узнала из книг и различных статей. Открылось второе дыхание, когда на водных гладях села Джалыково в Лаганском районе 5 лет назад распустилось целое поле лотосов, рассказывает художница. До этого она занималась росписью по ткани и дереву.

Художница рассказывает, что абсолютно все части этого растения можно использовать с благими намерениями. Что касается самих семян, то они и сейчас востребованы в восточной медицине при болезнях сердца и сосудов, для повышения тонуса, против стрессов, переутомления и бессонницы. В общем, изящный цветок символ гармонии не только в духовном смысле. А пока в Калмыкии, лотосовые семена радуют ценителей бижутерии, особенно в сочетании с камнями. Сочетание подбирается индивидуально.

Лотосовые украшения Елены Киштановой сейчас носят по всему миру. Признают их не только туристы, но и мастера других регионов. Так разработка рукодельницы проявила себя на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в 2018 году и заняла первое место. Ныне Елена передает свое мастерство желающим – главное, чтобы дело ее жизни получило признание.