Более 30 жителей Калмыкии обратились в лечебные учреждения после укуса клеща

Среди них 19 детей до 14 лет. Такие данные привел руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. По сравнению с прошлым сезоном, тех, кто пострадал от укуса клеща, значительно меньше. Ни одного случая заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.

Но в ведомстве напоминают о правилах безопасности на природе в дни майских выходных.