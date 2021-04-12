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5 мая, 10:04
Новости

Более 30 жителей Калмыкии обратились в лечебные учреждения после укуса клеща

Более 30 жителей Калмыкии обратились в лечебные учреждения после укуса клеща

 Среди них 19 детей до 14 лет. Такие данные привел руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. По сравнению с прошлым сезоном, тех, кто пострадал от укуса клеща, значительно меньше. Ни одного случая заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.

Но в ведомстве напоминают о правилах безопасности на природе в дни майских выходных.

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