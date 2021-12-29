Необычайно плодотворным и запоминающимся стал 2021 год для молодежи Калмыкии

Так, студент КалмГУ Бадма Давунов недавно стал победителем первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Он проходил на президентской платформе «Россия – страна возможностей». И собрал почти 570 тысяч невероятно талантливых, интересных, целеустремлённых ребят из всех регионов страны.

Еще один представитель Калмыкии - Эрдни Цохуров, будучи учеником Ики-Бурульской школы, стал финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена».

О том, что же вдохновляет молодых людей сегодня на успехи в учебе и жизни в репортаже Татьяны Шолоховой.