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4 января, 17:24
НовостиМолодёжная политика

Необычайно плодотворным и запоминающимся стал 2021 год для молодежи Калмыкии

Необычайно плодотворным и запоминающимся стал 2021 год для молодежи Калмыкии

Так, студент КалмГУ Бадма Давунов недавно стал победителем первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Он проходил на президентской платформе «Россия – страна возможностей». И собрал почти 570 тысяч невероятно талантливых, интересных, целеустремлённых ребят из всех регионов страны.

 Еще один представитель Калмыкии - Эрдни Цохуров, будучи учеником Ики-Бурульской школы, стал финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена».

 О том, что же вдохновляет молодых людей сегодня на успехи в учебе и жизни в репортаже Татьяны Шолоховой. 

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