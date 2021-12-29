Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Наша сила в многообразии»

В России 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подчеркнул: «Наша сила в многообразии. Сохранение и популяризация культуры и традиций народов России необходимы для укрепления единства нашей многонациональной страны». Он также добавил, что в 2022 году в республике продолжится реализация проектов, цель которых – рассказывать о культуре Калмыкии, при этом уделяя особое внимание вовлечению молодежи.

Бату Хасиков отметил, что важно также создавать необходимые условия для развития культуры: «В 2021 году мы завершил ремонт в Республиканском русском театре драмы и комедии, Калмыцкой государственной филармонии и в Национальном драматическом театре. Кроме того, обновили здания сельских домов культуры. Будем продолжать работу по модернизации инфраструктуры республики».

В завершение Глава Калмыкии добавил, что гости региона все больше интересуются его культурой, и благодаря этому республика укрепляется в статусе уникальной точки притяжения на юге России.