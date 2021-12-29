Глава Калмыкии Бату Хасиков: «В этом году планируем провести капитальный ремонт в 7 элистинских и 10 школах в районах республики»

Сегодня, 4 января, Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил объекты образования города Элисты – многопрофильную гимназию и среднюю школу им. Сергиенко Н. Г. Глава региона отметил, что в гимназии началось строительство пристроя, а в средней школе в этом году будет проведен капитальный ремонт и также возведен новый пристрой.

Бату Хасиков отметил, что с каждым годом в Элисте растет число школьников: «Безусловно, это очень хорошая тенденция, но она должна быть обеспечена достойными условиями обучения и новыми местами в образовательных организациях. И благодаря поддержке Министерства просвещения России мы получили возможности для последовательного решения этого вопроса».

Глава республики поделился, что в текущем году планируется провести капитальный ремонт в 7 элистинских и 10 школах районов Калмыкии, а также построить в столице региона 4 пристроя для школ. Он добавил, что в следующем году капитальный ремонт запланирован в ещё 18 школах.

«Это жизненно необходимо для повышения качества образования и создания новых мест для наших детей», – подчеркнул Бату Сергеевич.

Глава Калмыкии поручил Администрации города Элисты и Министерству образования и науки РК держать запланированные работы на особом контроле, уделяя пристальное внимание соблюдению сроков и качеству.