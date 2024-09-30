Первый заместитель прокурора республики провел личный прием жителей Юстинского района и проверил реализацию региональных программ и национальных проектов.

В основном люди затронули вопросы ликвидации несанкционированных свалок, ненадлежащего состояния автомобильных дорог, благоустройства территорий.

Кроме того, Александр Мухаев проверил реализацию республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, посетив объекты строительства - 22 двухквартирных дома.

Также он проинспектировал строительство водозаборных сооружений в поселке Цаган –Аман, которое возводится в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Проверил качество работ отремонтированных зданий медучреждений и школы номер 2. Дано поручение прокурору Юстинского района лично проконтролировать ход строительных работ.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия