Неделя предпринимательства в Калмыки началась с большого праздника

Мероприятие прошло сразу на нескольких площадках. В этот день все желающие смогли посетить ярмарку товаропроизводителей, выставку товаров и услуг. Здесь расположились палатки предпринимателей не только из Элисты. Продукты на любой вкус. Если это рыба и различные вкусности из нее, то это Лагань. А рядом – еще одна палатка, хозяин которой из этого же города. Его бизнес – иного направления. Скамейка, цветочник, тротуарные плиты – изготовлены из полимерно-песочного материала.

Сергей Гавиров понимает важность такого направления бизнеса и готов поделиться опытом работы. А участвуя в праздничных мероприятиях в Элисте, сам узнает много нового и относительно мер поддержки, и дальнейшего развития бизнеса. Как и предприниматель из Октябрьского района. Александр Барышников начал заниматься реализацией риса, используя фасовочный материал. Теперь намерен расширить границы торговли.

Выставки, мастер-классы, тренинги, выступление самодеятельных артистов и звезд – неполный перечень мероприятий, которыми был ознаменован первый день Недели предпринимательства в республике. На открытие с приветствием к собравшимся обратился министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий.

Также в торжественной обстановке состоялось награждение победителей видеороликов с историей своего бизнеса. Флешмоб был объявлен профильным ведомством.

Отметили и деятельность лучших представителей бизнес-сообщества республики. Тех, кого отличает активная жизненная позиция, кто ведет благотворительную деятельность, грамотно и стабильно развивает свое дело, поздравили и представители городской власти.

Завершилось мероприятие концертом звезд калмыцкой эстрады.