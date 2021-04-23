Калмыцкие бренды приглашаются к участию в масштабном проекте

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и торговли Калмыкии. Его организатором выступает Русская ассоциация участников фешн-индустрии. Это проект в сфере легкой промышленности, который предлагает предприятиям модной индустрии решения, помогающие развивать отрасль в любых условиях.

В этом году он соберет на своей площадке производственные предприятия, готовые принять заказы на изготовление швейной и трикотажной продукции. На одной площадке соберутся фабрики из России, стран постсоветского пространства, Европы и Юго-Восточной Азии, готовые принять заказы на пошив товаров легпрома.

Сочетание такого формата проекта, широкого состава фабрик и их географии, а также индивидуального подхода к участникам позволяет заранее составить максимально эффективный график переговоров компаний и помочь им в поиске партнеров.