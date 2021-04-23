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24 мая, 14:23
Новости

Карантин по бешенству установлен на территории одного из КФХ Сарпинского района республики

Карантин по бешенству установлен на территории одного из КФХ Сарпинского района республики

Распоряжением Главы Калмыкии установлен карантин по бешенству животных на территории крестьянско-фермерского хозяйства Кировского СМО Сарпинского района республики.

Причиной введения карантина стал подтвержденный диагноз бешенства у собаки. Ветеринарными специалистами Сарпинской районной станции по борьбе с болезнями животными  проводится комплекс мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

А вот на территории личного подворья в поселке Юста, Юстинского района республики ранее установленный карантин был отменен.

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