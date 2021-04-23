24 мая, 14:23
Карантин по бешенству установлен на территории одного из КФХ Сарпинского района республики
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Распоряжением Главы Калмыкии установлен карантин по бешенству животных на территории крестьянско-фермерского хозяйства Кировского СМО Сарпинского района республики.
Причиной введения карантина стал подтвержденный диагноз бешенства у собаки. Ветеринарными специалистами Сарпинской районной станции по борьбе с болезнями животными проводится комплекс мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.
А вот на территории личного подворья в поселке Юста, Юстинского района республики ранее установленный карантин был отменен.