Карантин по бешенству установлен на территории одного из КФХ Сарпинского района республики

Распоряжением Главы Калмыкии установлен карантин по бешенству животных на территории крестьянско-фермерского хозяйства Кировского СМО Сарпинского района республики.

Причиной введения карантина стал подтвержденный диагноз бешенства у собаки. Ветеринарными специалистами Сарпинской районной станции по борьбе с болезнями животными проводится комплекс мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

А вот на территории личного подворья в поселке Юста, Юстинского района республики ранее установленный карантин был отменен.