Небольшие острова посреди разливов, подсыхающая земля и будто бы выброшенные на берег рыбацкие лодки. Речь идет о Северной акватории Каспия.Там, где когда-то была вода, теперь можно пройти, слегка замочив резиновые сапоги.О рыбалке говорить вообще не приходится.Устойчивое снижение уровня воды в Каспийском море специалисты наблюдают уже два десятка лет. Он, по их оценкам, упал за последние 15 лет почти на полтора метра. И даже это не предел. Батыр Шобгоров продолжит.

Самый минимальный уровень воды в Каспии в обозримом прошлом был зафиксирован почти 50 лет назад. Тогда снижение составило 29 метров. На сегодняшний день от этой цифры отделяет всего 70 сантиметров.Экологические последствия очевидны. Мелководные северные районы служат нерестилищем для местных видов рыб.Уменьшается площадь для нагула молоди рыбного стада. Первыми, кто страдает от падения уровня Каспия, становятся рыбодобывающие хозяйства.

Падение уровня Каспийского моря – на сегодняшний день, безусловно, одна из наиболее актуальных социально-экологических проблем для жителей прибрежных районов. Возможность решать ее в комплексе, объединив усилия многих регионов под силу в том числе сотрудникам природоохранной прокуратуры.

Мнения ученых и экологов в причинах данного явления разнятся.Есть версия - климатическая- влага с поверхности моря испаряется больше, чем поступает в виде осадков и речного стока. Сторонники геологической версии считают, что уровень воды колеблется по причине изменения рисунка морского дна за счет движения земной коры. Третьи придерживаются версии природной цикличности.

Вопросы, связанные с экологией Каспийского бассейна достаточно сложны, но от их решения зависит и судьба тех, кто проживает в прибрежных районах. В этой связи требуются общие усилия, направленные на нивелирование негативного влияния природных процессов.