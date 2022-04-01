5 мая - Всемирный день акушерки. А значит, поздравления принимают все те, кто связал свою жизнь с чудом появления на свет новой жизни. Акушеры помогают беременным и роженицам, могут принимать роды сами или ассистировать врачу, ухаживать за новорожденными. Доктора считают их своей правой рукой и опорой. В республиканском Перинатальном центре трудится целая плеяда талантливых акушерок. Элла Хаптаханова встретилась с некоторыми из них.

Наталья Александровна Пономарева вот уже 41 год каждый день приходит на работу в Элистинский родильный дом. Где помогла появиться на свет нескольким поколениям жителей калмыцкой столицы, степной республики и соседних регионов. И вот уже эти когда-то дети приходят сюда за помощью к опытной акушерке. А она считает свою профессию прикосновением к чуду. И уже не видит себя без неё.

А за этим безграничная любовь к каждой подопечной, которая видит в акушерке надежду и помощь. Они же верные помощники и для врачей-гинекологов.

Ежегодно этот счастливый тандем в Элистинском перинатальном центре помогает появиться на свет более чем 2,5 тысячам малышей. Только за 4 месяца этого года руки акушерок первыми встретили здесь 734 малыша.Появление двойняшек – особенная радость. Их, кстати, за это же время уже зарегистрировано 8 пар. А с 2013 года здесь же работает дистанционный акушерский консультационный центр.

А недавно акушеры приняли девочку весом в 5 кг 100 гр и малыша, вес которого едва достигал 600 граммов. Благодаря заботливым и опытным акушерам и врачам все они уже дома и радуют своим существованием родных. И ещё, трижды поплевав через плечо, нам сказали, что ковида в этих стенах нет. Вакцинация сделала своё дело.