85 лет в любую погоду - на посту

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают «стражи дорог». Указ о создании службы ГАИ в стране был подписан 3 июля 1936 года. За годы своего существования служба меняла свое название, прошла сложный процесс оптимизации, изменился и функционал ведомства. Сейчас в различных подразделениях госавтоинспекции региона службу несут 242 сотрудника. В их обязанности входит розыск угнанных автомобилей, выдача и замена водительских удостоверений, регистрация транспортных средств. О буднях дорожных полицейских, в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

Утреннее построение и по машинам. Именно так начинается патрульное дежурство. Инспекторы получают ориентировки на угнанные авто и разыскиваемых преступников. Обязательно получение табельного оружия на случай форс-мажорных ситуаций.

Смена у калмыцких автоинспекторов ДПС длится 12 часов. В каждом экипаже по 2 человека. Главная задача - обеспечить безопасность на дорогах республики. Эрдни Нимеев по образованию - экономист, психолог и юрист, по профессии – инспектор управления ГИБДД. Дежурит на автомагистралях региона четвертый год.

Профессия, зачастую, связана с риском и опасностью. Но главная задача - донести жизненно важную информацию до каждого водителя, велосипедиста, пешехода. Сейчас сотрудники проходят жесткий кадровый отбор. А благодаря использованию современных технологий, записаться в ГИБДД, зарегистрировать транспортное средство, получить и обжаловать штрафы сегодня можно через портал Госуслуг. Это позволяет автовладельцу сэкономить личное время. За 85 лет существования службы на вооружении Управления внутренних дел появилось инновационное оборудование для борьбы с правонарушениями на дорогах. Это современные средства фиксации и контроля. Один из востребованных – спецприбор, которым можно измерить концентрацию алкоголя в парах по выдыхаемому воздуху. Использование в работе автоинспекторов алкотестера, на дорогах было пресечено сотни аварий, спасёнными остались десятки жизней.

Работа – год за полтора, служба и в дождь, и в снег, и в зной. Хуже всего переносится жара, признаются инспекторы. От погоды зависит и количество ДТП на дорогах. Но главной проблемой все еще остаются нетрезвые водители, говорит инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД 26-летний Игорь Зайцев. 9 лет назад, после окончания Воронежского института, он пришел работать в ГИБДД и, что называется, «прикипел». В юбилейный год главные слова признательности - ветеранам службы и тем, кто, по – прежнему, в строю. Почетные медали и новые звания вручены тем, кто особо отличился во время несения службы. Так, благодарность Главы региона Бату Хасикова за безупречное и эффективное исполнение служебных обязанностей получат три сотрудника ДПС – Николай Бембеев, Санал Сангаджиев и Джангар Цеденов. Непринужденная атмосфера, теплые рукопожатия и совместные фотографии. В пандемию - всего на несколько минут дорожные полицейские сменят привычную для них работу на общение в праздничной обстановке. А потом - большинство автоинспекторов вновь отправятся охранять порядок на дорогах республики.