В Цаган Амане началось возведение домов для переселения людей из аварийного жилья

Выбранный участок уже начали готовить к заливке фундамента. Новое жилье готовят для владельцев аварийных трехквартирных домов под номером 59 и 61. Об этом сообщает пресс-служба Юстинского района. Работы ведутся в рамках республиканской адресной программы под названием "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия из аварийного жилищного фонда". Она будет продолжать действовать до 2025 года.