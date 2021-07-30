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23 августа, 11:11
НовостиСтроительство

В Цаган Амане началось возведение домов для переселения людей из аварийного жилья

В Цаган Амане началось возведение домов для переселения людей из аварийного жилья

Выбранный участок уже начали готовить к заливке фундамента. Новое жилье готовят для владельцев аварийных трехквартирных домов под номером 59 и 61. Об этом сообщает пресс-служба Юстинского района. Работы ведутся в рамках республиканской адресной программы под названием "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия из аварийного жилищного фонда". Она будет продолжать действовать до 2025 года.  

 

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