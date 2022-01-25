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21 февраля, 15:34
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Названы имена победителей премии Главы Калмыкии по калмыцкому языку «Келни билг»

Названы имена победителей премии Главы Калмыкии по калмыцкому языку «Келни билг»

Сегодня в Элисте состоится торжественная церемония награждения лауреатов. Их 12. А желающих продемонстрировать уровень знаний было гораздо больше. Ольга Эняева - о мероприятии, приуроченном к Международному дню родного языка.   

Маленькой Альмине повезло, что она воспитывается в языковой среде, обогащая постоянно словарный запас. Семья Васильевых из пригородного поселка Аршан в своей номинации оказалась обладателем премии Главы региона по калмыцкому языку « Келни билг». Старшая дочь Айса занимает призовые места на олимпиадах, теперь она желает освоить азы национальной хореографии, научиться петь и играть на домбре. 

Что нужно сделать, чтобы таких семей, как Васильевы в республике было больше? Этим вопросом задается и профильное министерство, которое намерено скорректировать план мероприятий по сохранению родного языка с участием мам, пап, бабушек и дедушек. Эту цель преследуют и педагоги, и воспитатели, которые также в числе получателей премии Главы Калмыкии.

Особое внимание жюри уделяло тому, чтобы конкурсные материалы не были на уровне заучивания, а чтобы дети понимали и вникали в суть заданной темы. Поэтому в школах и садах в последнее время внедряется новая методика преподавания с использованием современных пособий.

 Между тем, появляются новые меры поддержки тех, кто прилагает усилия для сохранения родного языка. Это касается  преподавателей и студентов, занимающихся популяризацией родной речи. Документ об этом еще в прошлом году подписал Глава региона Бату Хасиков. Особое внимание уделено и специализированному Центру, в котором сегодня также прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка.

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