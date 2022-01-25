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21 февраля, 16:25
НовостиОбразованиеЗдравоохранение

12 студентов медицинского колледжа им. Хахлыновой вступили в борьбу за звание лучшего

12 студентов медицинского колледжа им. Хахлыновой вступили в борьбу за звание лучшего

Стартовал VI региональный Чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia Республики Калмыкия по компетенциям «Лечебная деятельность» и «Медицинский и социальный уход».

 В его подготовке помогали все медицинские учреждения республики. Итоги станут известны 26 февраля. За ходом соревнований в первый день испытаний наблюдала  наш корреспондент Элла Хаптаханова.

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