Элистинец украл с банковской карты знакомого более 23 тысяч рублей
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Накануне сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан 26-летний элистинец. Мужчина подозревается в краже денежных средств с банковской карты 20 - летнего местного жителя.
Подозреваемый сознался и пояснил, что взял у своего знакомого банковскую карту и без его ведома обналичил через банкомат в торговом центре несколькими трансакциями деньги общей суммой более 23 000 рублей.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: МВД Калмыкия
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