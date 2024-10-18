Элистинец украл с банковской карты знакомого более 23 тысяч рублей

Накануне сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан 26-летний элистинец. Мужчина подозревается в краже денежных средств с банковской карты 20 - летнего местного жителя.

Подозреваемый сознался и пояснил, что взял у своего знакомого банковскую карту и без его ведома обналичил через банкомат в торговом центре несколькими трансакциями деньги общей суммой более 23 000 рублей.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: МВД Калмыкия