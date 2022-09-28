Наследники Шерлока Холмса

Загадки преступлений, тайны расследования, проведение экспертиз по следам, анализ мест происшествий, ребусы и анаграммы — все это и не только ждет сегодня участников квеста.



Организаторами продумано все: красочные маршрутные листы, последовательность их прохождения командами, соответствующие сюжетам рассказов о сыщике вопросы и их оформление. Мероприятие состоится в Национальной библиотеке Амур-Санана.



Фото взято в свободном доступе.