31 октября, 11:24
 12 °C
61,13
61,53
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 октября, 07:17
Новости

Сегодня - День сурдопереводчика

Сегодня - День сурдопереводчика

Именно этим специалистам, которые стараются во всех сферах жизни понять глухонемых и расшифровать их знаки, посвящен профессиональный праздник. В Калмыкии таким людям помогает Валентина Карвенова.

На сегодняшний день она единственный специалист в этой сфере. Языком жестов она владеет в совершенстве. Благодаря ей слабослышащие зрители программы Вести Калмыкия могут смотреть новостные выпуски по понедельникам и средам в 14.25 и быть в курсе всех событий. Они с нетерпением ждут информационные передачи, которые раньше для них были лишь яркой картинкой.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия