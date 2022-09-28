Сегодня - День сурдопереводчика

Именно этим специалистам, которые стараются во всех сферах жизни понять глухонемых и расшифровать их знаки, посвящен профессиональный праздник. В Калмыкии таким людям помогает Валентина Карвенова.



На сегодняшний день она единственный специалист в этой сфере. Языком жестов она владеет в совершенстве. Благодаря ей слабослышащие зрители программы Вести Калмыкия могут смотреть новостные выпуски по понедельникам и средам в 14.25 и быть в курсе всех событий. Они с нетерпением ждут информационные передачи, которые раньше для них были лишь яркой картинкой.