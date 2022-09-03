4 октября, 10:05
 18 °C
54,39
57,57
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 октября, 15:24
Новости

Наследию поэта, переводчика, журналиста посвящается

Наследию поэта, переводчика, журналиста посвящается

Кафедра калмыцкой литературы и журналистики КалмГУ для сохранения творческого наследия народного писателя Калмыкии, почетного гражданина республики Андрея Джимбиева запустила литературный конкурс "Первая весна". Он внес неоценимый вклад в становление и развитие национальной литературы и региональной печати.

Принять участие могут ученики 8-11 классов. Работы принимаются в двух номинациях: стихотворение на калмыцком или русском языке и эссе по мотивам творчества писателя до 5 ноября.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия