Наследию поэта, переводчика, журналиста посвящается

Кафедра калмыцкой литературы и журналистики КалмГУ для сохранения творческого наследия народного писателя Калмыкии, почетного гражданина республики Андрея Джимбиева запустила литературный конкурс "Первая весна". Он внес неоценимый вклад в становление и развитие национальной литературы и региональной печати.



Принять участие могут ученики 8-11 классов. Работы принимаются в двух номинациях: стихотворение на калмыцком или русском языке и эссе по мотивам творчества писателя до 5 ноября.