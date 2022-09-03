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4 октября, 12:51
НовостиЭкология

4 октября – Всемирный день защиты животных

4 октября – Всемирный день защиты животных

Лошадь Пржевальского, кулан и сайгак – это виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Животное помещается в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, только в том случае, если этому животному грозит очень высокий риск вымирания.

Чтобы повысить осведомленность о находящихся под угрозой исчезновения видах 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных.

Безусловно, есть причины, не зависящие от человечества, по которым вымирают виды, однако, во многих случаях это происходит именно из-за деятельности человека.

 
Исчезновение вида может привести к изменениям в местной окружающей среде, что может напрямую повлиять на живущих там людей. Сохранение дикой природы является неотъемлемой частью создания устойчивого мира.
 
Фото: П. Воротников.
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