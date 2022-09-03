4 октября – Всемирный день защиты животных

Лошадь Пржевальского, кулан и сайгак – это виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Животное помещается в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, только в том случае, если этому животному грозит очень высокий риск вымирания.



Чтобы повысить осведомленность о находящихся под угрозой исчезновения видах 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных.



Безусловно, есть причины, не зависящие от человечества, по которым вымирают виды, однако, во многих случаях это происходит именно из-за деятельности человека.

Исчезновение вида может привести к изменениям в местной окружающей среде, что может напрямую повлиять на живущих там людей. Сохранение дикой природы является неотъемлемой частью создания устойчивого мира.

Фото: П. Воротников.