29 марта, 17:22
 9 °C
96,01
86,28
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 марта, 19:36
НовостиОбществоКультура

Наша коллега, шеф-редактор тематического вещания нашей телерадиокомпании Бадма Харлуева стала героиней проекта «Традиции и современность»

Наша коллега, шеф-редактор тематического вещания нашей телерадиокомпании Бадма Харлуева стала героиней проекта «Традиции и современность»

Он приурочен к году культурного наследия народов России, реализуется в рамках артпроекта «Зурач» и призван раскрыть роль и признание женщины в социальном, экономическом и профессиональном развитии Калмыкии.

В нем примут участие 77 представительниц прекрасного пола из всех районов республики, самых разных национальностей и профессий. Команда фотографов и видеооператоров проводит серию интервью и фотосессий с ними, помогает им таким образом раскрыться и представить себя, поделиться своим жизненным и культурным опытом со всей республикой. Отбор участниц ведет экспертный совет во главе с доктором искусствоведения Светланой Батыревой.

Финальной точкой проекта станет фотовыставка, на которой будут представлены портреты героинь. Проект «Традиции и современность» помогает также заявит о себе начинающим фотографам, которых сейчас в нем задействовано 15 человек.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия