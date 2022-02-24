Наша коллега, шеф-редактор тематического вещания нашей телерадиокомпании Бадма Харлуева стала героиней проекта «Традиции и современность»

Он приурочен к году культурного наследия народов России, реализуется в рамках артпроекта «Зурач» и призван раскрыть роль и признание женщины в социальном, экономическом и профессиональном развитии Калмыкии.

В нем примут участие 77 представительниц прекрасного пола из всех районов республики, самых разных национальностей и профессий. Команда фотографов и видеооператоров проводит серию интервью и фотосессий с ними, помогает им таким образом раскрыться и представить себя, поделиться своим жизненным и культурным опытом со всей республикой. Отбор участниц ведет экспертный совет во главе с доктором искусствоведения Светланой Батыревой.

Финальной точкой проекта станет фотовыставка, на которой будут представлены портреты героинь. Проект «Традиции и современность» помогает также заявит о себе начинающим фотографам, которых сейчас в нем задействовано 15 человек.