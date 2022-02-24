3 апреля в Элисте состоится Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни»

Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. В этом году он посвящен экологии нашей планеты, её здоровью и благополучию, а также благополучию и здоровью человечества, и проходит под лозунгом «Здоровье планеты – наше здоровье!».

Главная цель - привлечь внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, повышению двигательной активности. В прошлом году в ней приняло участие более миллиона человек почти из 500 населенных пунктов страны.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Лиги здоровья нации.