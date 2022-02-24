29 марта, 17:24
 9 °C
96,01
86,28
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 марта, 19:37
НовостиСпортЗдравоохранениеЭкология

3 апреля в Элисте состоится Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни»

3 апреля в Элисте состоится Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни»

Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. В этом году он посвящен экологии нашей планеты, её здоровью и благополучию, а также благополучию и здоровью человечества, и проходит под лозунгом «Здоровье планеты – наше здоровье!».

Главная цель - привлечь внимание максимального числа граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, повышению двигательной активности. В прошлом году в ней приняло участие более миллиона человек почти из 500 населенных пунктов страны.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Лиги здоровья нации.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия