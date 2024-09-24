26 сентября, 11:42
 22 °C
103,48
92,39
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 сентября, 08:18
НовостиСобытие

За безопасное движение. ГТРК «Калмыкия» совместно с региональной Госавтоинспекцией продолжает цикл передач «ФАКТЫ».

За безопасное движение. ГТРК «Калмыкия» совместно с региональной Госавтоинспекцией продолжает цикл передач «ФАКТЫ».

Автомобилисты, пешеходы и пассажиры смогут получать актуальную информацию в сфере безопасности дорожного движения, в том числе о действующих нормах и изменениях в законодательстве, происшествиях на территории региона, профилактических мероприятиях и акциях.

Следующий выпуск будет посвящен готовности школ к началу учебного года, а именно, обеспечению безопасности дорожного движения и безопасному пути ребенка в школу. Зрители смогут больше узнать о профилактике детского травматизма. К обсуждению подключатся инспекторы и педагоги.

Цикл передач «ФАКТЫ» выйдет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Смотрите сегодня выпуск на телеканале Россия-24, в 21.00 и 29 сентября в 13.00 часов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия