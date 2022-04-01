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3 мая, 16:10
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«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу»

«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу»

«Ценой своей жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою». Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким начальника штаба отряда спецназначения Южного военного округа, майора Андрея Кунакова – сообщила пресс-служба главы.

Кунаков родился в Элисте, с отличием закончил Военный университет, мечтал служить в спецназе. Участвовал в спецоперациях на Северном Кавказе, в Сирии, и с первых дней – в освобождении Украины. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» с мечами. Ею удостаивают за большой вклад в дело защиты Отечества.

«У Андрея остались жена и двое сыновей. Мы окажем семье всю необходимую поддержку. Долг каждого из нас – сделать все для того, чтобы увековечить подвиг майора Кунакова», – подчеркнул Глава региона.

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