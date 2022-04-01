В каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях Калмыкии создадут подразделения по IT-безопасности. Соответствующий указ по обеспечению информационной безопасности России подписал Президент Владимир Путин.

Как отметил в своём телеграмм-канале региональный Министр цифрового развития Алексей Этеев: «Платформа для решения этой задачи в Калмыкии подготовлена. Радует, что наши региональные образовательные учреждения выпускают специалистов по информационной безопасности».

Кроме того, согласно документу, с 2025 года организациям запрещается использовать средства защиты информации, произведённые иностранными государствами, совершающими в отношении России недружественные действия.