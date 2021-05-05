В Элисте состоялся легкоатлетический кросс «Марафон здоровья»

Спортивное мероприятие было проведено в честь юбилея старейшей благотворительной организации Красный Крест. Участие в нём приняли более 40-ка спортсменов разных возрастов.

В забеге среди девушек победу одержала Екатерина Фоменко, второе - Ксения Фоменко, третье досталась Нине Рвачевой. В мужском забеге золото завоевал Дмитрий Пихтуров, второе место у Владимира Кравцова, третье место занял Олег Стасенко. В номинации «За волю к Победе» отмечена самая юная участница – шестилетняя Альвина Огулова. Победители и призеры получили кубки и памятные подарки.