С сегодняшнего дня вступает в силу ряд важных нововведений

Итак, проиндексированы пенсии, увеличивается размер маткапитала, а также ряда пособий и социальных выплат, и это далеко не все. Обо всем по порядку Ольга Эняева.

С сегодняшнего дня увеличиваются зарплаты бюджетников, работников государственных органов и органов местного самоуправления. Ожидается, что повышение будет привязано к размеру инфляции — 8,4 процента.

Сегодня же повышаются и многие социальные выплаты. С 1 февраля на 8,4% больше получат инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России. Пособия на детей с этого дня тоже вырастут. Единовременная выплата на рождение ребенка вырастет примерно на полторы тысячи рублей. На первого и второго ребенка до 3 лет будет равняться одному действующему прожиточному минимуму для детей в регионе. Также семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума имеют право на ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет. Неполным семьям, доход на человека в которых не превышает величины прожиточного минимума полагается пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Хорошая новость для тех, кто ждет пополнения в семье. Вырастет с 1 февраля и размер материнского капитала. И тоже — на 8,4%. Выплаты увеличатся как за первого, так и за второго ребёнка. Размер маткапитала на первенца составит 524 тысячи 500 рублей, а на второго ребёнка — 693 тысячи 100 рублей. Тем семьям, которые уже получили первый капитал, за рождение второго малыша доплатят по 168 тысяч 600 рублей.

Подрастут в этом месяце и пенсии. Неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую выплату. Ее проиндексируют на 8,6 процента. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года. Напомним, соответствующее поручение дал Президент страны Владимир Путин.

С сегодняшнего дня в силу вступает и закон, который ограничит возможности судебных приставов при взыскании долгов. По новому закону, сколько бы человек ни задолжал, на счету у него всегда должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума. Правда, нововведение распространяется не на все долги. Как и раньше, приставы смогут списывать любые суммы в качестве алиментов, возмещения вреда здоровью или в связи с утратой кормильца, а также ущерб от совершённых преступлений.

Чтобы не купить «кота в мешке», а точнее квартиру в аварийном доме, теперь при оформлении сделки граждане смогут запросить выписку из ЕГРН и узнать подробности о судьбе жилища. В список данные будут поступать из Росреестра, куда органы власти обязаны передавать данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.