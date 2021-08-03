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30 сентября, 17:06
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Безопасные пешеходные переходы для маломобильных граждан

Безопасные пешеходные переходы для маломобильных граждан

Общероссийский народной фронт добивается обустройства таких объектов в Элисте. О том, что улицы города не приспособлены для самостоятельного передвижения инвалидов-колясочников, говорилось не раз.

Перепрыгивать препятствие за 9 лет на коляске так и не научился, шутит элистинец Сергей Босхомджиев. Причем, перевезти через такой бордюр инвалида по силам далеко не каждому здоровому человеку. Требуется опыт и практика. Не на всех улицах есть скошенные съезды на тротуары, иногда приходится рисковать жизнью, рассказывает Сергей.  

Вместе с активистами ОНФ наша съемочная группа провела небольшой эксперимент на улицах Николаева и Чернышевского.

Невооружённым глазом видно, что интересы маломобильных граждан, пожилых людей не учтены. При строительстве пешеходных переходов, совмещенных с дорогой, застройщиком допущены нарушения. Их и требуют устранить общественники.

На ремонт дорожного полотна из государственной казны было выделено около 70 миллионов рублей. Объекты были построены в 2020 году. Но весь этот год, чтобы перейти такую дорогу, человеку с ограниченными возможностями здоровья приходится испытывать сложности, оставаясь в зоне повышенной опасности.

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