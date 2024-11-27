Почти 12 с половиной млн рублей – за вред, нанесенный почвам Калмыкии.

Такую сумму ООО «КомсомольскНефть» рассчитали специалисты службы Росприроднадзора. Об этом стало известно сегодня, из распространенного ведомством сообщения. Предприятие занимается разведкой и добычей полезных ископаемых на территории республики. И допустило розлив нефтепродуктов на площади в 580 квадратных метров. В отобранных природоохранным ведомством пробах обнаружены превышения ПДК загрязняющих веществ. Возмещать деньги за вред, нанесенный природе добровольно, «КомсомольскНефть» отказалась. Теперь суд обязал компанию выплатить их в полном объеме.