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29 ноября, 11:19
НовостиСобытиеЭкология

Почти 12 с половиной млн рублей – за вред, нанесенный почвам Калмыкии.

Почти 12 с половиной млн рублей – за вред, нанесенный почвам Калмыкии.

Такую сумму ООО «КомсомольскНефть» рассчитали специалисты службы Росприроднадзора. Об этом стало известно сегодня, из распространенного ведомством сообщения. Предприятие занимается разведкой и добычей полезных ископаемых на территории республики. И допустило розлив нефтепродуктов на площади в 580 квадратных метров. В отобранных природоохранным ведомством пробах обнаружены превышения ПДК загрязняющих веществ. Возмещать деньги за вред, нанесенный природе добровольно, «КомсомольскНефть» отказалась. Теперь суд обязал компанию выплатить их в полном объеме.

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