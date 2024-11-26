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28 ноября, 12:19
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В ДТП в Черноземельском районе погиб человек

В ДТП в Черноземельском районе погиб человек

Cообщение о дорожно-транспортном происшествии на 121 километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" Черноземельского района поступило сегодня в 11:18.

Спасатели прибыли на место лобового столкновения легкового автомобиля Volkswagenи и грузового автомобиля КамАЗ. Сотрудники МЧС России произвели отключение аккумуляторной батареи на легковом автомобиле.

В результате ДТП погиб 1 человек и 2 человека пострадали.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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