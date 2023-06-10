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14 июня, 08:17
Новости

Напомним, в Элисте объявили среду семейным днем

Напомним, в Элисте объявили среду семейным днем

Праздничные знакомства, концертно-игровую программу и дискотеку управление культуры планирует проводить еженедельно. Мероприятия будут проходить до конца лета на площадке культурного центра «Родина». В первую «Семейную среду» гости познакомились с многодетными семьями Элисты и насладились выступлениями творческих коллективов.

А сегодня жителей ждет концертно-игровая программа и дискотека для всех возрастов. Об этом сообщается в пресс-службе столичной администрации.

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