Напомним, в Элисте объявили среду семейным днем

Праздничные знакомства, концертно-игровую программу и дискотеку управление культуры планирует проводить еженедельно. Мероприятия будут проходить до конца лета на площадке культурного центра «Родина». В первую «Семейную среду» гости познакомились с многодетными семьями Элисты и насладились выступлениями творческих коллективов.

А сегодня жителей ждет концертно-игровая программа и дискотека для всех возрастов. Об этом сообщается в пресс-службе столичной администрации.