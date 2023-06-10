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14 июня, 07:53
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Набор социальных услуг в натуральной форме получает свыше восьми тысяч льготников в Калмыкии

Набор социальных услуг в натуральной форме получает свыше восьми тысяч льготников в Калмыкии

В него входит получение лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания, отдых в санаториях, проезд до места лечения и обратно, а также бесплатный проезд на электричках. Право на получение набора имеют участники и инвалиды великой отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»; инвалиды любой группы и дети-инвалиды; бывшие узники фашизма; пострадавшие от радиации.

Отметим, что заявление подается через Госуслуги, в МФЦ или лично в Отделении Социального фонда.

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