Набор социальных услуг в натуральной форме получает свыше восьми тысяч льготников в Калмыкии

В него входит получение лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания, отдых в санаториях, проезд до места лечения и обратно, а также бесплатный проезд на электричках. Право на получение набора имеют участники и инвалиды великой отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»; инвалиды любой группы и дети-инвалиды; бывшие узники фашизма; пострадавшие от радиации.

Отметим, что заявление подается через Госуслуги, в МФЦ или лично в Отделении Социального фонда.