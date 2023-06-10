С 15 июня заработают пункты приема звонков «горячей линии» в республиканской и территориальных комиссиях

Голосование на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии пройдет в три дня – 8,9,10 сентября. Такое решение приняли члены республиканского избиркома, информация об этом размещена на сайте ведомства. На заседании также утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов регионального парламента 7 созыва, часы работы и график приема заявлений о включении в список по месту нахождения избирателей.