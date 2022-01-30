Калмыцкие спортсменки могут войти в состав сборной ЮФО по художественной гимнастике

Сегодня завершается Первенство Южного и Северокавказского федеральных округов. Гимнастки республики - в числе призеров в общекомандном зачете. А Яна Мальмакова и Валерия Попенко имеют все шансы попасть в сборную ЮФО.

В этом году соревнования собрали более 70 спортсменок из Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Краснодарского края. Судьи оценивают четкость выполнения движений, владение предметом и артистичность. А победа за теми, кто продемонстрирует грацию и красоту этого вида спорта.