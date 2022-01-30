24 февраля, 15:25
 10 °C
97,77
86,93
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 февраля, 17:33
НовостиСпорт

Калмыцкие спортсменки могут войти в состав сборной ЮФО по художественной гимнастике

Калмыцкие спортсменки могут войти в состав сборной ЮФО по художественной гимнастике

Сегодня завершается Первенство Южного и Северокавказского федеральных округов. Гимнастки республики - в числе призеров в общекомандном зачете. А Яна Мальмакова и Валерия Попенко имеют все шансы попасть в сборную ЮФО.

В этом году соревнования собрали более 70 спортсменок из Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Краснодарского края. Судьи оценивают четкость выполнения движений, владение предметом и артистичность. А победа за теми, кто продемонстрирует грацию и красоту этого вида спорта.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия