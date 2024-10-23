В Москве проходит финальный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

В нем участвует воспитатель Элистинского детского сада № 22 Кермен Мухтарова – победитель регионального этапа чемпионата. Кермен представлена в компетенции «Дошкольное воспитание» в категории «Специалисты».

Победители региональных этапов из всех субъектов Российской Федерации, успешно прошедшие отбор, продемонстрируют навыки по 50 основным и 11 презентационным компетенциям из различных отраслей экономики.

Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание «Движению «Абилимпикс» в России 10 лет: итоги, новые вызовы на перспективу», которое состоится сегодня, 26 октября, а также Форум родителей и Форум партнеров движения.

Гостей чемпионата ждут разнообразные мероприятия и активности: ярмарка вакансий, профориентационные консультации и тестирования, а также мастер-классы.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия