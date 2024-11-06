Сегодня профессиональный праздник отмечают рентгенологи

Ежедневно они помогают врачам определить диагноз и спасти жизни людей. Рентгенология находится на передовой науки, где инновации и знания объединяются для достижения наилучших результатов.

От имени Комитета Государственной Думы по охране здоровья и себя лично коллег- врачей лучевой диагностики поздравил Бадма Башанкаев.

«Желаю точности в каждом снимке, ясности в исследованиях. Ваш профессионализм помогает спасать жизни и дарить людям уверенность в завтрашнем дне!», говорится в поздравлении депутата.

Фото: Комитет ГД по охране здоровья