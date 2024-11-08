Награды от МВД России и Калмыкии

За образцовое исполнение служебных обязанностей, успехи в работе часть сотрудников Калмыкии награждена нагрудными знаками МВД России, медалями, почетными грамотами МВД России, МВД Республики Калмыкия. Начальнику центра по противодействию экстремизму полковнику Александру Стахнову вручили награду «За отличие в охране общественного порядка».

За помощь и содействие органам внутренних дел приказом МВД России за многолетнее сотрудничество в профилактике наркомании, личный вклад по уничтожению наркосодержащих растений в Лаганском районе награждена Нурджахан Сангаджигаряева. Ей вручили почетный нагрудный знак России «За содействие МВД».

Бригада Нурджахан уничтожила около миллиона кустов дикорастущей конопли на общей площади более 152 гектар.

Фото: МВД Калмыкия