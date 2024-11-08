В Лаганском районе открылась буддийская ступа

Накануне в селе Северное Лаганского района состоялось торжественное открытие буддийской ступы.

Традиционный обряд освящения субургана провели монахи центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни и делегация из монастыря Дрепунг Гоманга.

Ступа строилась на благотворительные пожертвования жителей села. Многие из участников отмечены Благодарственными письмами главного буддийского храма республики. Глава Лаганского района Юрий Когаев поздравил жителей села со знаменательным событием.

По словам главы делегации монахов Дрепунг Гоманга досточтимого Сангпо Ринпоче, теперь ступа станет драгоценным и священным местом. Посещение и уход за субурганом, чтение молитв, обход вокруг нее дарит мирянам неисчислимое количество заслуг.

Видео: Лаганский район