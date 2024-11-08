В Антрацит отправили продукцию из Калмыкии

Об этом сегодня сообщило министерство экономики и торговли Калмыкии.

Ведомство Калмыкии проводит работу по развитию предпринимательства с ЛНР, поддерживает бизнесменов Антрацита на разных этапах - от теоретического обучения до практической помощи в бизнесе, включая расширение ассортимента товаров.

Регулярная поставка калмыцкой продукции уже налажена. В новый регион отправлено 4 тонны говядины и 200 килограмм баранины. Это крупная поставка значительно пополнит ассортимент местного магазина, где открыт первый специализированный отдел вкусной и качественной калмыцкой продукции. К открытию готовится второй отдел в магазине местного предпринимателя.

- «Такое взаимодействие способствует экономическому развитию регионов», - отмечает Виктор Чоянов руководитель центра «Мой бизнес».

Фото: Министерство экономики и торговли РК