Калмыкия вошла в число регионов, где существенно выросла розничная торговля

По данным телеграм-канала Региональная политика, среди субъектов с ростом на 3 и более процента также - Татарстан, Оренбургская и Кемеровская области, Дагестан, Ингушетия. При этом, значительный спад оборотов розничной торговли отмечается в Москве, Санкт-Петербурге. В минус уходят не только столичные регионы, где закрываются торговые центры, и растет популярность онлайн-торговли. Третье место с конца заняла Вологодская область.