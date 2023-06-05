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7 июня, 14:04
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Калмыкия вошла в число регионов, где существенно выросла розничная торговля

Калмыкия вошла в число регионов, где существенно выросла розничная торговля
По данным телеграм-канала Региональная политика, среди субъектов с ростом на 3 и более процента также - Татарстан, Оренбургская и Кемеровская области, Дагестан, Ингушетия. При этом, значительный спад оборотов розничной торговли отмечается в Москве, Санкт-Петербурге. В минус уходят не только столичные регионы, где закрываются торговые центры, и растет популярность онлайн-торговли. Третье место с конца заняла Вологодская область.
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