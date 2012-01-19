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24 февраля, 20:21
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Национальный оркестр Калмыкии сделал творческий подарок всем защитникам Отечества

Национальный оркестр Калмыкии сделал творческий подарок всем защитникам Отечества

Новый клип калмыцких музыкантов, созданный на музыку Булгун Манжураковой, написанную ещё в 1990-е годы, посвящен Герою Советского Союза Эрдни Деликову. Он стал подарком жителям Калмыкии ко Дню защитника Отечества.

Работа над ним сплотила представителей разных поколений. Подвиг 19-летнего солдата воодушевил авторов и исполнителей и подарил нам всем возможность ещё раз прикоснуться к истории.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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