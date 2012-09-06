Так называется акция, которую организовали общественники Калмыкии, чтобы поддержать родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ангелина Убушаева в акции добра участвовала вместе с дочерью Евгенией. Девочка из-за проблем со слухом носит кохлеарный имплант, еще один диагноз – детский церебральный паралич. По условиям, необходимо было снять ролик и поделиться им в сети инстаграм, что они и сделали.

Акция добра объединила 41 участника, среди которых и Ольга Сердюкова. Она известна в республике своей активной гражданской позицией. Однако, главная ее забота - 11 летний сын Артемий. Вместе с ним они решили собственным примером показать и другим родителям дорогу в «Мир без границ».

Подарки действительно были вручены всем участникам во время праздничного обеда, еще одним бонусом стала фотосессия. Профессиональную съемку абсолютно бесплатно для ребят организовали фотографы Элисты. Детям работа на камеру очень понравилась, многие из них позировали не хуже ведущих мировых фэшн-кидс моделей.

В числе тех, кто помог организовать «Мир без границ» была и Виктория Горяева. Как она признается, для нее этот конкурс больше, чем акция – это личная история.

Еще один человек, без которого не состоялась бы доброе дело – депутат Народного Хурала Ольга Бадма-Халгаева. На протяжении всего депутатского срока проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья находились под особым вниманием парламентария.

Завершением акции «Мир без границ» станет выставка фоторабот с детьми. Точная дата пока не определена, известно лишь, что пройдет она весной этого года. Но, как надеются и мамы ребят, и организаторы, на этом эстафета добра и милосердия не закончится, подобные акции помогают по-новому взглянуть на особенных детей и высветить те проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются.