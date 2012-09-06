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24 февраля, 18:38
НовостиСельское хозяйство

Стартовала выдача разрешений на добычу объектов животного мира

Стартовала выдача разрешений на добычу объектов животного мира

С сегодняшнего дня в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды начинается выдача разрешений на охоту. Для этого необходимо оплатить госпошлину и заполнить заявление. При себе необходимо иметь охотничий билет. Сама же весенняя охота на водоплавающую дичь стартует с 1 марта. И продлится всего один месяц.

В частности, промысел разрешен на селезней уток – суточная норма 5 особей и белолобых гусей – 2 штуки. Ограничения на охоту введены по Кумо-Манычской впадине на территории Яшалтинского, Приютненского, Ики-Бурульского, а также Черноземельскогорайонов.

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