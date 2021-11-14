Завтра Национальный оркестр Калмыкии открывает сезон!

Совместно с Государственным хором имени Анатолия Цебекова, а также с заслуженными деятелями искусств России и Калмыкии – Данарой Шалхановой, Эдуардом Бурлаковым, Татьяной Бузылевой, Ангелиной Серовой и многими другими именитыми артистами уже проводят заключительные репетиции. На одной из них побыла и наш корреспондент Белг Манцаева.

Долгожданная премьера состоится уже завтра в Калмгосфилармонии. В программе, состоящей из двух частей, будет представлен спектакль «Страна Бумба» по мотивам народного эпоса «Джангар». Также артисты исполнят знакомые и полюбившиеся песни из репертуара прославленного коллектива.