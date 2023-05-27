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30 мая, 13:09
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Калмыкия готовится к открытию Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» с целью поддержки участников специальной военной операции

Калмыкия готовится к открытию Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» с целью поддержки участников специальной военной операции

Этот вопрос рассмотрели накануне на расширенном заседании республиканской межведомственной комиссии. Его провела Заместитель Председателя Правительства региона - Министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева. Вице-премьер детально рассказала об организации взаимодействия филиала Госфонда с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Отдельным вопросом заслушали выступление представителей регионального Минздрава об организации медицинской и психологической помощи ветеранам, участникам специальной военной операции и их семьям. О планах сообщил Руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Очир Халгаев.

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