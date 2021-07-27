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18 августа, 09:51
НовостиCOVID-19

За сутки в Калмыкии выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Калмыкии выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом

За весь период пандемии инфицированы 26 тысяч 877 человек. Такие данные приводит оперативный штаб. В медучреждениях  лечатся 808 жителей республики. Больше пятисот из них - в Элисте, остальные в госпиталях на базе восьми районных больниц.

31 пациент находится в тяжёлом состоянии, 10 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Зарегистрированы еще два летальных исхода. На сегодня их уже 510. В режиме домашней изоляции – свыше 4 тысяч человек. Мы следим за сводкой оперштаба.

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