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23 сентября, 20:28
НовостиСпорт

Международный гроссмейстер, уроженка Элисты Баира Кованова завоевала серебро в турнире «Саткинская осень»

Международный гроссмейстер, уроженка Элисты Баира Кованова завоевала серебро в турнире «Саткинская осень»

Это состязание  - этап Кубка России в городе Сатке Челябинской области. Баира набрала одинаковое количество очков с победительницей турнира из Москвы, но по дополнительным показателям ей было присуждено второе место.

За серебром последовало золото. Через пару дней стартовал Мемориал гроссмейстера Панченко в Челябинске.  Без единого поражения Баира завоевала первое место. 57 участниц, в том числе 38 обладательниц международных званий, боролись за право называться сильнейшей. Баира показала стальной характер, отточенное мастерство и волю к победе.

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