Международный гроссмейстер, уроженка Элисты Баира Кованова завоевала серебро в турнире «Саткинская осень»

Это состязание - этап Кубка России в городе Сатке Челябинской области. Баира набрала одинаковое количество очков с победительницей турнира из Москвы, но по дополнительным показателям ей было присуждено второе место.

За серебром последовало золото. Через пару дней стартовал Мемориал гроссмейстера Панченко в Челябинске. Без единого поражения Баира завоевала первое место. 57 участниц, в том числе 38 обладательниц международных званий, боролись за право называться сильнейшей. Баира показала стальной характер, отточенное мастерство и волю к победе.