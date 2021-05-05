17 июня, 08:51
 27 °C
58,96
56,87
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 июня, 18:35
Новости

Редактору Лаганской районной газеты присвоили звание заслуженного журналиста России

Любовь Головкова стала первым представителем СМИ республики, получившим это почетную награду.  Ее учредили в 2018 году и присваивают за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. В этом году редактор газеты «Приморские известия» отмечает 50-летие творческой деятельности. Любовь Алексеевна всю свою жизнь посвятила журналистике.

Еще в школе у нее было главное увлечение - это писательство еще совсем в юном возрасте она писала заметки и сочинения. Окончив школу ей не сразу удалось поступить в вуз, но по возращении в родной город Любовь Алексеевне поступило предложение, которое смогло изменить ее жизнь, стать редактором в газете. Вот уже 50 лет она отдает всю душу любимому делу. За ее спиной долгие трудовые годы и колоссальный жизненный опыт.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия