Редактору Лаганской районной газеты присвоили звание заслуженного журналиста России

Любовь Головкова стала первым представителем СМИ республики, получившим это почетную награду. Ее учредили в 2018 году и присваивают за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. В этом году редактор газеты «Приморские известия» отмечает 50-летие творческой деятельности. Любовь Алексеевна всю свою жизнь посвятила журналистике.

Еще в школе у нее было главное увлечение - это писательство еще совсем в юном возрасте она писала заметки и сочинения. Окончив школу ей не сразу удалось поступить в вуз, но по возращении в родной город Любовь Алексеевне поступило предложение, которое смогло изменить ее жизнь, стать редактором в газете. Вот уже 50 лет она отдает всю душу любимому делу. За ее спиной долгие трудовые годы и колоссальный жизненный опыт.