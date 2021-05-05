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17 июня, 19:53
НовостиКультура

Национальный драматический театр им. Б.Басангова завоевал гран-при 24 Международного фестиваля «Боспорские агоны»

Он проходил в Керчи и направлен на изучение и популяризацию культурно-исторического и античного наследия Керчи и юга России, а также развитие туристического потенциала Крыма. Награждение коллектива состоялось в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля. Калмыцкий театр представлял свой легендарный спектакль – музыкальную поэму «Я - Будда» Бориса Манджиева и Виктора Хаптаханова. Постановка, ставшая визитной карточкой театра, уже завоевала большое количество театральных наград и снискала любовь тысяч зрителей по всей стране.

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